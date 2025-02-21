Gelir kaybı önlendi

Yabancıların taşınmaz mal edinmesiyle ilgili yasada mevcut satış sözleşmelerinin durumunda yeni düzenlemelerin yapılması ve verilen sürelerin uzatılmasına duyulan ihtiyaç üzerine, yasa gücünde kararname hazırlandı.

"Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası'nın Geçici 1'inci Maddesindeki Mevcut Satış Sözleşmelerinin Durumuna İlişkin Düzenlemelerin Yapılması ve Sürelerin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Bakanlar Kurulu'nca önceki gün onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, yasanın geçici 1'inci maddesindeki edinim hakkını aşan satış sözleşmeleri için yasada öngörülen sürelerin uzatılması, devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için vergi ve harçların tahsil edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sözleşmeler konusunda 21 Şubat 2025'te dolacak altı aylık süre, bu tarihten itibaren 90 gün daha uzatıldı.

Yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesinde, yasanın uygulanmasında karşılaşılan çeşitli sorunlardan dolayı yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, yurt dışında olmalarının, birçok alıcı ve satıcı arasında iletişimin sağlanamaması gibi nedenlerle yasada öngörülen maddelerde belirtilen süreler içinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin ödemesi gereken tüm vergi ve harçları ödeyemediği ve bundan dolayı devletin bu gelirlerden mahrum kaldığı belirtiliyor.

Kararnamede, devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için vergi ve harçların tahsil edilmesine olanak sağlanması ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla ve ayrıca acil devlet harcamalarının gerçekleştirilebilmesi için bu vergi ve harçların tahsil edilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

