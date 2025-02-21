Üreticiye tam destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefke bölgesinde faaliyet gösteren Yeşil Lefke Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Hüseyin Çavuş ziyarette yaptığı konuşmada, üretici ve sanayicilerin bir araya gelerek sektörü daha ileriye taşıyabileceğini, Bakanlık olarak üretime katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ülke tarımının önemli bir parçası olduğunu belirten Çavuş, sürdürülebilir üretim ve katma değerli tarımsal sanayinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ziyarette sektörle ilgili görüş alış verisinde de bulunuldu.

Ziyarette Bakan Çavuş’a, Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana eşlik etti.

Yedidalga ve Yeşilırmak’ta balıkçılarla buluştu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yedidalga ve Yeşilırmak balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyen Çavuş, sürdürülebilir üretim için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş hayvan üretim çiftliğine ziyaret

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yedidalga’da küçükbaş hayvan üretimi yapan Sultanana Çifliği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; ziyaret kapsamında üreticiyle görüşen Bakan Çavuş, sürü yönetimi, yem temini, hastalıklarla mücadele ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi aldı.

Üretici ise Bakan Çavuş’a ziyareti ve sektöre sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği için daha fazla destek ve teşvik beklediklerini dile getirdi.

“Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yeşilırmak halkı ve üreticileriyle bir araya geldi.

Açıklamaya göre toplantıda, üreticilerin karşılaştığı zorluklar, pazarlama imkanları, destek mekanizmaları ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Bakan Çavuş, Yeşilırmak’ın tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Bakan Çavuş, Yeşilyurt Koop Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifini (4K Koop) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Çavuş, kırsal kalkınma ve kadın girişimciliğini destekleme amacıyla gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kooperatif üyeleriyle bir araya geldi, üretim süreci, karşılaşılan zorluklar ve kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Doğancı’ya da uğradı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Doğancı köyünü ziyaret ederek, bölge halkı ve üreticilerle bir araya geldi. Çavuş, tarımsal kalkınmayı desteklemek adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Açıklamaya göre ziyarette, köy halkının ve üreticilerin sektörde karşılaştıkları zorluklar ile çözüm bekleyen konular ele alındı. Üreticiler, tarımsal üretimde yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, Bakan Çavuş da, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, mevcut destek programları ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi verdi.

