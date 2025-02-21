Çocuklar çok eğlendi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM), çocukların Şubat tatilini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini sağlamak amacıyla “Gel birlikte çalışalım, birlikte gelişelim” sloganıyla Şubat tatili programı düzenledi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; programda çocuklar; Kurabiye Atölyesi, Cupcake Atölyesi, Bilim Atölyesi, sinema filmi gösterimi (Büyülü Ailem ve Ferdinand), İzel Seylani’nin yazıp oynattığı “Karagöz gizli hazine” tiyatro oyunu gösterimi, Lefkoşa Kültür Gezisi ve kitap okuma etkinliğine katıldı.

Lefkoşa Kültür Gezisi’nde çocuklar, Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Belediye Pazarı (Bandabulya), Lokmacı Kapısı, Dikili Taş ve çarşıyı gezdi.