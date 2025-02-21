Önlem alınsın

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), "DAÜ’de suçlama oyunu oynama lüksünün bulunmadığını" vurguladı. Sendika, özelde DAÜ’nün, genelde ise yükseköğretimin iyi yönetilmesi ve nitelikli olabilmesi için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yetkilerini kullanmasını ve gereğini yapmasını istedi.

DAÜ-SEN yazılı bir açıklamayla, salı günü Meclis Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (DAÜ-VYK) yapılan atamalarla ilgili tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali’nin atamaların liyakatiyle ilgili sorusuna, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun verdiği cevabın “son derece üzücü ancak ülkede ve DAÜ’de yaşanan sorunların temel kaynağını anlamak açısından ışık tutucu” olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Çavuşoğlu, söz konusu soruya verdiği cevapta DAÜ-VYK üyeliğine yapılan atamaların liyakate dayalı olduğunu söyleyememiş, aksine liyakat sorununu kabul etmiş ancak bu sorunun kaynağını iktidar-muhalefet kavgasına bağlamıştır. Sayın Çavuşoğlu bu kadarıyla da yetinmemiş ve DAÜ’deki başarısızlığın sadece DAÜ-VYK’da olmadığını ve bu başarısızlıkta DAÜ-VYK’nın payının büyük olması ile beraber Rektörlüğün ve sendikaların da sorumluluğu olduğunu iddia etmiştir.

Üzülerek görüyoruz ki hem hükümet hem de hükümetin Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu, hükümet-DAÜ yönetimi ve sendikalar arasında imzalanan protokolün gereklerine uygun hareket etmek yerine, geçmiş alışkanlıklarına devam etmekte ve yetkilerini kullanarak sorunları çözmek yerine ‘suçlama oyunu’ oynamayı tercih etmektedir.”



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025, 10:04