Tüm okullar tatil edildi

İstanbul’da kar yağışının bugün daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Vali Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Dün gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

Kentteki kar yağışının bugün etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün ve yarın kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, tüm okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" şeklinde konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli, gazi ve hamile personelin de yarın izinli olacağını söyleyen Vali Gül, "Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı

Ayrıca dün gece yarısından itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirten Gül, şunları söyledi:

“20 Şubat saat 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden 'buzlanma ve don olayı' nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz" dedi.

