Kayıplar artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Ünlü isimler evlerini terk ederken, 100 bini aşkın bölge sakini için yeni tahliye emirleri verildi. Beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınların en az 2 bin evi küle çevirdiği tahmin ediliyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 7 bin 500 kişilik dev bir ekibin yangına müdahale amacıyla bölgede olduğunu aktardı.

Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi.

Uzun zamandır bölgede yaşayan birçok yıldızın evi de yangında küle döndü.

Ünlü isimler, evlerinin alevler içinde kaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini söylüyor.

Ormanda başladı, şehre yayıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.

Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş, Los Angeles'ın merkezindeki Hollywood Hills bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Acil müdahale ekipleri, kontrolden çıkan diğer yıkıcı orman yangınlarıyla da eşzamanlı olarak mücadele ediyor. Yetkililer, Mulholland Drive ve Hollywood Bulvarı ile çevrili zengin bir bölgede zorunlu tahliye emri çıkardı.

İsimleriyle filmlerin ihtişamını ve romantizmini çağrıştıran bu sokakların hemen yanında simgesel "Hollywood" tabelası yer alıyor.

Yangın nedeniyle en az beş kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bölgede bulunan en az 2 bin yapı ise alevler nedeniyle küle döndü.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 100 bin bölge sakini, evlerini tahliye etme emri aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

7 bin 500 kişilik ekip sahada

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale etmek amacıyla 7 bin 500'den fazla itfaiye ve acil durum personelini harekete geçirdi.

Vali, "Bu orman yangınlarıyla mücadele için tüm mevcut kaynakları kullanıyoruz, buna yerel ve federal varlıklar da dahil. Kaliforniya'da bu yangınlarla mücadele için sahada çalışan binlerce asker var." ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu

Hollywood’un yıldız oyuncularının büyük bir kısmının yaşadığı Pacific Palisades bölgesi yangından en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Birçok ünlü isim ne yazık ki yangında evlerini kaybetti.

Usta oyuncu James Woods da yangında evini kaybedenler arasında. Woods, evinin yangında küle döndüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Woods, iki evini kaybettiğini belirttiği paylaşımının ardından başka bir paylaşımında, "Üç dakika önce verandamız." ifadelerini kullanarak şahit olduğu yıkımın boyutlarını anlattı.

Biden, İtalya ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti.

Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.

