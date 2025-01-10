‘Verimli ve önemli’

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan ilk olarak önceki gün Başbakan Üstel ile baş başa görüştü.

Ardından Şeref Salonu’nda heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmede hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bakanlıkların müsteşarları ile Hakan Fidan'ın heyeti hazır bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Yasin Serim ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

Erhürman: Yararlı bir görüşme yaptık

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de hazır bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan ile Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmeler konusunda yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Özersay: Küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yer aldı.

Özersay ise sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs’ın geleceğine dair samimi ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu coğrafyada kader ortaklığı yapan Türkiye ve Kıbrıs Türkünün bundan sonrasında izleyeceği ortak politikalara dair görüşlerimizi açıklama imkanı bulduk. Sayın Fidan’ın ülkemize yaptığı ziyaretin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”

