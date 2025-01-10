Barışa katkı sağlayacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında önceki gün Kahire’de yapılan liderler zirvesinde, stratejik iş birliğinin önemi, bölgedeki refah, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi konuları üzerinde durulduğu belirtildi.

Haberi “Enerji Sektöründe Stratejik İş Birliği” başlığıyla veren Politis gazetesi, üçlü zirve ile Mısır-Güney Kıbrıs arasındaki zirveyle üç ülke arasındaki stratejik iş birliğiyle bölgedeki refah, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’nin katılımıyla üçlü zirvenin gerçekleştirildiğini yazan gazete; Suriye, Gazze, Lübnan ve Libya’daki krizlere vurgu yapılmasıyla bölgesel gelişmeler, enerji ve ekonomi alanlarında iş birliği, AB ile Mısır ilişkilerinin görüşüldüğünü kaydetti. Kıbrıs sorununu da ele alan üç liderin, “işgalin sona erdirilmesi ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerekliliği” konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Hristodulidis konuya ilişkin açıklamalarında, amaçlarının çatışmaların derhal son erdirilmesi, gerilimlerin azaltılması, tüm anlaşmazlıkların, herhangi bir dış müdahale olmaksızın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler temelinde barışçıl şekilde çözümlenmesi olduğunu ifade etti.

Ortak projeler

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi de, üç ülkenin enerji sektöründe de iş birliği yaptığını ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, doğal gaz iletimi ve elektrik bağlantısı alt yapıları alanlarında ortak projeler de geliştirme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Üçlü zirve öncesine gerçekleştirilen 2’inci Güney Kıbrıs-Mısır Hükümetler Arası zirveden de söz eden Es-Sisi, bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını teyit ettiklerini ifade etti.

Es-Sisi ayrıca Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki deniz güvenliği, Akdeniz’deki doğal kaynaklar, eğitim, teknoloji, bilimsel araştırmalar alanlarındaki iş birliğinde kaydedilen ilerlemeden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Çözüm katkı sağlayacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise açıklamasında üçlü oluşumun, son derece dayanıklı ve üretken olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki birçok krizin ortasında ilerlemiş bir mekanizma olduğunu söyledi.

Üçlü zirve kapsamında üç liderin, ülkelerinin ve Avrupa’nın faydasına olacak şekilde enerji sektöründeki stratejik ortaklıklarını teyit ettiğini söyleyen Miçotakis, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına verdikleri desteği yineledi.

Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgeye sağlayacağı katkıdan da bahsetti.

