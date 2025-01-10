Yasal  düzenleme  ele alındı

Afet İLBAN

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi ele almak üzere sendika temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bu sabah Meclis’te Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve "hükümete destek veren milletvekilleri" ile toplantı yapacaklarını açıklayan Berova, “İsteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır.” dedi.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan toplantıya, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu ve Bakanlık Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi de katıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, geçen hafta Meclis’teki Komite toplantısının, sendikaların genel grevi nedeniyle yapılamadığını ancak sendika yetkilileriyle istişare fırsatı bulduklarını hatırlattı.

Hayat pahalılığı ödeneği konusunda sendikalarla istişare etmeden yeni bir toplantı çağrısı yapılmayacağı yönünde söz verdiklerini dile getiren Berova, “Bu sözümüze istinaden bugün burada toplandık.” dedi.

Bir soru üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümet ve devlet olarak en büyük dertlerinin sürdürülebilir bir şekilde halkın refah ve mutluluğunu sağlamak olduğunu ancak sonsuz kaynaklara sahip olmadıklarını ifade etti.

Gidilen yolun ülkeyi refaha ve düze çıkaracak yol olması gerektiğini belirten Berova, sendikaların üyelerinin haklarını maksimum derecede koruması isteğinin doğal olduğunu söyledi.

Ortak bir noktaya ulaşılıp, ulaşılamayacağının cevabının ortaklaşmaya gidecek bir yolun çıkıp, çıkmayacağı noktasından geçtiğini ifade eden Berova, toplantıda bu konuyu konuşacaklarını kaydetti.

Berova, zor süreçten geçerken bütün arzu ve isteklerinin ülkeyi korumak ve KKTC’nin sağlam ayaklar üzerinde sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Sendikaların sivil itaatsizlik açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Berova, “Bu ülke hukuk devletidir. Yasaların ve hukukun gerektirdiği her koşula her bir vatandaş uymakla mükelleftir.” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bıçaklı: Biz de yolumuza devam edeceğiz

Bir saati aşkın toplantı sonrası Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Belli ki devletin bütçesinde açık var. Bu bütçe içerisindeki açığın belirli bir miktarını tasarruf etmek istiyorlar.” diye konuştu.

Bıçaklı, işçilerin, memurların, emeklilerin, asgari ücretlinin cebinden paranın alınmasına müsaadeleri olmadığını söyledi.

Bakan Berova’nın toplantıda bu konuda tek başına yetkili olmadığını söylediğini dile getiren Bıçaklı, bugün UBP grubu ve hükümet ortaklarının yapacağı toplantıda konunun tartışılacağını ve son noktanın kendilerine aktarılacağını belirtti.

İktidara mensup vekillerden sağduyulu kişiler olduğunu da ifade eden Bıçaklı, “Yarınki (Bugünkü) toplantıda bu yanlıştan vazgeçecekler diye bir ümidim var… Onlar yoluna devam edecekse, biz de yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya kimler davet edildi?

Toplantıya davet edilen sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTAMS, KİEF, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAY-SEN, BÜRO-İŞ, EL-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, HAKSEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, TÜRK-SEN, HTKS, KES, AS-SEN, ADA-SEN, MAĞUSA GENEL İŞ, TES, BASS, TEL-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Memur-Sen.”