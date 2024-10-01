Kente bomba yağdırdı

Hibzullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor. İlk kez Beyrut'un merkezini vuran İsrail savaş uçakları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üç üyesini öldürdü. Saldırılarda Sünni bir topluluk olan Cemaati İslami'nin de hedef alındığı öne sürüldü. Ülkenin güneyindeki bombardımanda ise Hamas'ın Lübnan şefi Fetih Şerif Ebu el-Emin'in öldüğü açıklandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a kara operasyonu düzenleyeceğine ilişkin iddialar ortaya atılırken, havadan bombardımanlara yenileri ekleniyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daire vuruldu.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu. Yerel medya saldırıda, Sünni bir topluluk olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığını öne sürdü.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise saldırıda üç liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın Lübnan şefi hedef oldu

Bir diğer İsrail saldırısı yine Lübnan'ın güneyine gerçekleştirildi.

Hamas'ın Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, örgütün Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda el-Emin ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yemen'de Husiler hedef alındı

İsrail, önceki gün de Yemen'deki Husi isyancılarına ve Lübnan'daki onlarca Hizbullah hedefine hava saldırıları düzenledi.

Husiler tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, Yemen'in Hudeyde limanına düzenlenen hava saldırılarında en az dört kişinin öldüğünü ve 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan'daki yetkililer ise İsrail saldırılarında en az 105 kişinin öldüğünü duyurdu.

Toplam can kaybı bin 178

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnanlı yetkililerin bildirdiğine göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 178 kişi öldü.

Hizbullah da İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda şimdiye kadar büyük bir hasar bildirilmedi.

100 bin kişi Suriye’ye göç etti

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletler ise Lübnan'dan Suriye'ye göç eden kişi sayısını 100 bin olarak açıkladı.