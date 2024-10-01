Uluslararası katılım oldu

Gençlik Dairesi’ne bağlı Kantara Gençlik Kampı dünyadan izcileri ağırladı.

Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa Bölge üyesi olan Kız İzci Örgütü Derneği’nin ev sahipliğinde Kantara Gençlik Kampı’nda yapılan WFIS Workshop 2024 kampına Türkiye, Danimarka, İrlanda, Malta, İngiltere, Almanya, Polonya ve Sri-Lanka’dan yüze yakın izci lideri katıldı.

Verilen bilgiye göre, kampın ardından KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) Başkanı Klaus Tegeder, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlik Dairesi Müdürü Ozanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birçok ülkeden KKTC’ye gelen izci liderlerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır’ı kutlayan Ozanoğlu, böylesi etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Girne’de çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri

Öte yandan KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER) ile Girne Belediyesi işbirliğinde çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri düzenlenecek.

Açıklamaya göre, organizasyona son katılım tarihi 12 Ekim Cumartesi olacak ve 9-15 yaş arasındaki çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için 0548 861 20 64, 0548 862 06 88’nolu telefonlara başvurulabileceği açıklanırken, aylık kurs ücreti 500 TL olarak bildirildi.