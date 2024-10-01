Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın asgari ücrete yaptığı itirazı görüşüp, oy çokluğuyla daha önce belirlenen rakamın geçerli olmasına karar verdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Eylül'deki toplantısında aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlediği asgari ücret bugün Resmi Gazete'de yayınlanıp, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası basına açıklama yaptı.

Bakan olarak kendisinin her zaman oybirliğine ulaşmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen Gardiyanoğlu, oyçokluğuyla önceki toplantıda kararlaştırılan rakamın geçerli olması kararı alındığını belirtti.

Gardiyanoğlu, işveren tarafının ortaya bir rakam ya da yüzdelik koymadığını, artışa olumsuz baktıklarını söylediklerini kaydetti.

İşçi tarafını temsilen toplantıya katılan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da işveren tarafının itiraz gerekçelerini gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

İşverenler Sendikası mahkeme süreci başlatıyor

Bu arada Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, kesinleşen asgari ücreti “fiyasko” olarak niteledi ve “Asgari ücretin sağlıklı şartlarda ve yasaya uygun olarak tayinini sağlamak için mahkeme sürecini başlatacağını" açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, devletin, hayat pahalılığını düşürecek tedbirler almadığı sürece, asgari ücrette yaşanacak yüksek artışların, ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratacağına işaret etti.

Bunu önlemek ve asgari ücret toplantılarının yasaya uygun hale gelmesinin sağlanması için mahkemeye gideceğini duyuran sendika, asgari ücretin sadece hayat pahalılığı kriteri ile belirlenemeyeceğini kaydetti.

