Filiz SEYİS
Seracılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakarak, Bakan Erhan Arıklı’nın “meyve ve sebze ithalatının serbest bırakılacağı” açıklamasını protesto etti. Eyleme, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de destek verdi.
Eylemde, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam basına açıklamalarda bulundu.
Eylemde ilk olarak Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır konuştu. Bayır, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı “üreticiyi yok etme pahasına yaptığı talihsiz açıklama yapmakla" eleştirdi.
Bakan Arıklı’yı gündemde kalabilmek adına işi olmayan alanlarda açıklamalarda bulunmakla suçlayan Bayır, “Sayın Arıklı, tarımdan bihaber hatta üretimin birçok alanından bihaber yaşamasına rağmen sırf gündemde kalabilmek adına yine her zamanki gibi üreticileri dikkate almayarak talihsiz bir açıklama yapmıştır.” dedi. Bayır, Arıklı’yı “işi olmayan şeylere karışmamaya, kendi yetki alanındaki işlere bakmaya” çağırdı.
Eylemde söz alan Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da, Arıklı’yı “gündemde kalmak için üreticiye saldırmakla” itham etti.
Arıklı’nın üretime değil kendi yetki alanındaki işlere karışmasını isteyen Nizam, “Sayın Arıklı, narin ellerini bu nasırlı ellerin üzerinden çek.” dedi.
Konuşmaların ardından Bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı.
Kendi alanınla ilgilen!
Arıklı’nın “meyve ve sebze ithalatının serbest bırakılacağı” açıklaması, Seracılar Birliğinin tepkisini çekti
Filiz SEYİS
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YORUMLAR
Bir okur. - 5 saat Önce
Hükümet sözcüsü Hükümette ne karar alınacaksa ona sorulur!!
Artık çok geç be efendiler,kuyruğu kaptırdınız ne yapsanız ne etseniz boşuna..İki kuruşluk menfaat uğruna eğer bu hırsızlara gidip oy vermişseniz ve vermeye devam ederseniz boynunuz devamlı böyle altında kalacak..Ve böyle bu adamların kapılarına geleceksiniz...İnsan ne ekerse onu biçer unutmayın...