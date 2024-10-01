Güzel bir işbirliği

“Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak" projesinin birinci atölye çalışması cumartesi günü yapıldı.

Girne Belediyesi’nin desteği, Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü - Kıbrıs Tohum Bankası arasındaki işbirliği ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi'nin "Yerel domestik tohum üretimi kapsamında yerel tohumlardan sebze yetiştirilmesi ve tohum üretimi’ konusunda çalışma yaptığı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından ‘Sivil Büyü Projesi’ kapsamında finanse edilen ve Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi tarafından yürütülen çalışma kapsamında gerçekleşen ilk atölye çalışmasına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri ile belediye yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, inisiyatifler, dernek üyeleri, kooperatif temsilcileri, gönüllüler, Ozanköy sakinleri, muhtarlar ve belediye personelinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

