Hizmetleri unutulmayacak

Hayatını kaybeden eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ayhan Halit Acarkan için son yolculuğuna uğurlanmadan önce Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Acarkan, törenin ardından saat 16.00’da Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.

Meclis bahçesinde yer alan törene, Acarkan ailesi yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, sevenleri katıldı.

Tören; saygı duruşu, Merhum Ayhan Halit Acarkan’ın özgeçmişinin okunması, aile adına merhum Acarkan’ın oğlu Erol Acarkan’ın konuşması, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin konuşması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve saygı geçişi ile tamamlandı.

Aile adına merhum Acarkan’ın oğlu Erol Acarkan, törende yaptığı konuşmada, hissettiği derin üzüntüyü ifade ederek, babasının siyasi yönü yanında insan ve ülke sevgisini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, bir ömre birçok şey sığdıran Acarkan ve ailesine rahmet ve baş sağlığı diledi.

Tatar: İyi bir insandı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ebediyete uğurlanan Acarkan’a rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Acarkan’ın bağımsızlık ve özgürlük için doğduğu, belediye başkanlığı yaptığı Limasol’dan Girne’ye yerleşip, siyasi başarılarına burada da devam ettiğini ifade eden Tatar, Acarkan’ın iyi bir insan, aile babası, lider, önder, sadece siyasi makamda değil, vatandaş olarak da ülkesine sahip çıkmak, hayırlı evlatlar yetiştirmek için mücadele verdiğini anlattı.

