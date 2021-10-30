‘Kırmızı çizgilerimiz aşılamaz’

Görevini devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina’ya son resmi ziyaretinde Türkiye ile tüm sorunlara rağmen makul bir ilişki kurmak zorunda olduklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise yapıcı ilişki istediklerini ancak kırmızı çizgilerin aşılamayacağını söyledi.

Görevini devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti için Yunanistan'ın başkenti Atina'daydı. Merkel, Yunanistan'a gerçekleştirdiği son resmi ziyarette Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Merkel'e, halefine Türkiye'yle ilişkiler açısından vereceği tavsiyeler soruldu. Merkel, insan haklarının da içinde bulunduğu "görüş ayrılıklarına” rağmen, Ankara ile rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini belirtti. Merkel, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmanın bizim yararımıza olduğunu açıkça ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Düzenlemelere riayet edilmesi ve problemlerin çözülmesi Türkiye'yi de Avrupa'yı da hem küresel hem ekonomik açıdan daha güçlü kılar" dedi.

Başbakan Merkel, Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu ihtilaf noktalarına ilişkin Avrupa'nın ortak bir tutum benimsemesinin önemine dikkat çekti.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye ile yapıcı ilişki istediklerini ancak kırmızı çizgilerin aşılamayacağını kaydetti.Miçotakis, "Yunanisan, İtalya ve Mısır gibi komşu ülkelerle münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirleyen anlaşmalar yaptı. Tansiyonun düşmesi halinde Türkiye ile de bu anlaşmayı yapmamamız için bir neden yok. Bu yaklaşım iki ülkenin çıkarına olur" dedi.Merkel, veda ziyaretinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.Sakelaropulu, 10 yıl önce Yunanistan'ın ekonomisini kurtarmak için Almanya'nın öncülüğünde uygulanan sıkı kemer sıkma politikalarını hatırlattı. Ülkesinin o dönemde kendini yalnız hissettiğini belirtti.Merkel ise o dönemde Yunan halkından çok şey beklediğini kabul etti.