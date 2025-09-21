Kongreden onay istendi

Wall Street Journal, Trump yönetiminin İsrail’e AH-64 Apache helikopterleri ve binlerce piyade saldırı aracı da dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışı için Kongre’den onay istediğini bildirdi. Satışlar, ABD’nin yabancı askeri finansmanı kapsamında finanse edilecek. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump yönetiminin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık bir silah satışı için Kongre onayı aradığını bildirdi. Önerilen satışlar, İsrail'in mevcut AH-64 Apache helikopter filosunu neredeyse iki katına çıka-racak şekilde 30 adet AH-64 Apache helikopteri için 3,8 milyar dolarlık bir anlaşmayı içeriyor.

WSJ ve konuya yakın bir kaynak tarafından incelenen belgelere göre yönetim ayrıca İsrail ordusu için 3 bin 250 piyade saldırı aracı satın almak üzere 1,9 milyar dolarlık bir anlaşmanın onayını istiyor. Kay-nak, silahların muhtemelen iki veya üç yıl daha teslim edilmeyeceğini ifade etti.

Belgelere göre, silah anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin Yabancı Askeri Finansmanı (FMF) tara-fından finanse edilecek. İsrail, Amerikan yapımı silahlarının çoğunu, yıllık milyarlarca dolarlık askeri yardımdan gelen Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla satın alıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Dışişleri Bakanlığı bu aşamada Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey dört Cumhuriyetçi ve Demokrat liderden onay isti-yor.

Her iki komitenin başkanları da genellikle yönetim Kongre'ye daha kapsamlı bir bildirim göndermeden önce büyük çaplı yabancı silah anlaşmalarını onaylamak zorunda.

Önerilen silah satışları, 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine düzenlenen İsrail hava saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletilmişti. Şarku’l Avsat’ın WSJ’den aktardığına göre kaynaklar, yönetimin İsrail saldırısından bu yana satışlar için onay almaya çalıştığını ifade etti.