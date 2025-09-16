ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kudüs'te Netanyahu ile görüştü. Netanyahu, "ABD'nin İsrail'den daha büyük dostu yok" derken Rubio, İsrail'in Gazze'deki "hedefleri" için sarsılmaz destek sözü verdi.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'ni işgal planı kapsamında saldırılarını artırırken ve Doha'daki bombardımanın yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gitti.

Rubio, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanayahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsrail ve Amerika'nın birbirin-den daha iyi müttefikleri yoktur" dedi ve Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost olduğunu söyledi.

İsrail başbakanı, Hamas kadrolarının bulunduğu her yerde saldırı düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.

Doha'daki sorumluluğunu üstleniyoruz

Rubio'nun ziyaretinin "açık bir mesaj" olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle konuştu: "Amerika terör karşısında İsrail'in yanında duruyor. Ülkelerimizi korumak için büyük bir güçle, beraber hareket etmeye devam edeceğiz."

İsrail Başbakanı, Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırı için tüm sorumluluğu kabul ettiklerini de dile getirdi.

Katar'ı da ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki hedefleri için "sarsılmaz destek" sözü verdi. Ayrıca "Filistin devletini tanıma hamleleri, bizi bir Filistin devletine yaklaştırmayacak" diye ekledi.

ABD'nin en sıkı Ortadoğu müttefiki Katar'la ilgili de yorum yapan Rubio, İsrail'in Doha'ya saldırısından önce ve sonra ABD'nin Körfez müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını vurguladı. Ayrıca "ABD, Gaz-ze'de yapıcı bir rol oynaması için Katar'ı cesaretlendirmeye devam edecek" diye konuştu.

Washington Post'un bildirdiğine göre ABD'li bakan, bugün de Katar'ı ziyaret edecek.

Katar saldırısı müzakereleri tıkadı

İsrail 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da toplantı halinde olan Hamas liderliğinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

Hamas'ın üst kadrosu saldırıdan kurtuldu ancak 5 üyesinin öldüğü açı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin Netanyahu'ya "Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.

Saldırı, Gazze'de ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair müzakereleri çıkmaza soktu.

Katar, atılacak adımları görüşmek üzere bugün acil bir Arap-İslam zirvesine ev sahipliği yapacak.

