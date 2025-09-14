 F-16’lar acil havalandı

Romanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Romanya Savunma Bakanlığı, olay üzerine F-16 savaş uçaklarının acil olarak havalandırıldığını açıkladı.

İhlal, Tuna Nehri kıyısındaki Tulcea bölgesinde tespit edildi. Radar görüntülerine göre İHA, Chilia Veche köyünün 20 kilometre güneybatısına yöneldi. Yetkililer, İHA’nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Romanya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana sınır bölgelerinde sık sık İHA parçalarının düştüğünü kaydetmişti.

“Doğu Nöbetçisi”

Rusya ile yaşanan İHA geriliminin ardından Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan “Doğu Nöbetçisi” (Eastern Sentry) operasyonunun fiilen başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Fransa’ya ait A400 nakliye uçağı, Polonya’nın Mazowiecki kentine iniş yaparak Rafale savaş uçakları için silah sevkiyatı gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Aleksus Grinkevich, operasyonun ittifakın doğu savunma hattını güçlendireceğini açıklamıştı. Yeni savunma yapılanmasında Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Alman-ya gibi ülkeler yer alacak.

Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosiniak-Kamysz, “Ukrayna’nın kahramanca direnişi Avrupa’nın geleceğiyle doğrudan bağlantılı. Bu yüzden savunma kapasitemizi artırıyoruz. Birlik güçtür, hazırlık ise zaferdir” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise NATO’nun Rusya’nın son İHA saldırılarına etkili bir yanıt verebileceğini, bunun ittifakı doğrudan savaşa sokmayacağını vurguladı.

Operasyon kapsamında kullanılacak askeri unsurlar arasında Rafale savaş uçakları, Alman Eurofigh-ter’ları, Danimarka F-16’ları ve deniz birimleri yer alıyor. Ayrıca hava savunma sistemleri ve kara üsle-rinden de destek sağlanacak.