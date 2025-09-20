Tek oyu yetti

Gazze'de acil ateşkes, yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını teklifini içeren Bir-leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önergesi ABD tarafından veto edildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı.

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimse-yi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanı-makta başarısız olduğunu" belirtti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gaz-ze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli ha-yatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yar-dım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

