Görevlerinde  başarı diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, her iki ziyarette de askeri törenle karşılanan Öztürkler, komutanlara görevlerinde başarılar diledi.

İlk olarak KTBK’yi ziyaret eden Öztürkler, şeref defterini imzaladı, Korgeneral İnaltekin’e plaket takdim etti ve anı fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhına geçen Öztürkler, burada da şeref defterini imzaladı ve Tümgeneral Bilir ile görüştü.

Görüşmenin ardından karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu.