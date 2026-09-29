DNA incelemesi yapılacak

Başbakanlık, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlık, bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığı belirtildi.

Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.

“Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz” denilen açıklamada, hayatını kaybeden yolculara bir kez daha Allah’tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet dilendi.

