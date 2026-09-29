İyileştirme yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ercan Havalimanı ile Girne ve Gazimağusa limanlarında incelemelerde bulunarak, havacılık ve deniz taşımacılığındaki mevcut durum, fiziki koşullar, teknik altyapı ve ihtiyaçları değerlendirdi. Göreve geldiği ilk iki hafta içerisinde yaptığı incelemelerde bazı sorunlarla karşılaştığını belirten Sucuoğlu, limanların da insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışına kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda değerlendirme

Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Hayran Bolkan, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp ile birlikte Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti.

Toplantıya T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik ile T&T yetkilileri de katıldı.

Toplantıda altyapı ve modernizasyon yatırımları, Ercan Havalimanı çıkışında yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorunu, online pasaport uygulaması, acil durumlara müdahale kapasitesi ve meteorolojik altyapının havacılık güvenliği açısından önemi ele alındı.

Limanlarda fiziki koşullar iyileştirilecek

Sucuoğlu, Girne ve Gazimağusa limanlarındaki fiziki koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, limanların insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışına kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Göreve geldiği ilk iki hafta içerisinde yaptığı incelemelerde bazı sorunlarla karşılaştığını belirten Sucuoğlu, özellikle yolcuların kullandığı bekleme salonlarının durumuna dikkat çekti.

Limanlarda bazı alanların karanlık olduğunu, yeterli aydınlatmanın bulunmadığını ve bekleme bölümlerinde önemli sorunlar yaşandığını belirten Sucuoğlu, “İnsan onuruna bir şekilde yakışacak hizmetleri yapmamız gerekiyor. Bu hizmettir, insana hizmettir, halka hizmettir. Bunun partisel veya şu veya bu şekilde bir tarafı yoktur. Biz bu hizmeti nasıl yapacağız, onun çaresini düşünüyorum.” dedi.

Sorunların giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler yaptığını belirten Sucuoğlu, gerekli kaynakların oluşturulması ve mevcut imkanların değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Karayolları ve dijital dönüşüm çalışmaları

Sucuoğlu ,ayrıca halkın güvenli ve modern bir ulaştırma ağına erişimi için projelerin sürdürüldüğünü belirtti.

Karayolları altyapısında bölünmüş yol çalışmalarına bütçe olanakları dahilinde öncelik verildiğini aktaran Sucuoğlu, trafik güvenliği bariyerleri, yol aydınlatmaları ve sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi için planlamaların yapıldığını ifade etti.

4G ve 5G altyapı ihaleleri ile fiber optik şebekenin yaygınlaştırılması projelerinde bürokratik aşamaların hızla geçildiğini belirten Sucuoğlu, dijital dönüşüm hedeflerine bağlı kalındığını söyledi.

Yol aydınlatmalarında bakım ve onarım

Sucuoğlu, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün yol aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarının ülke genelinde sürdüğünü belirtti. Sucuoğlu, Gönyeli çemberinden Lefkoşa-Girne Yolu üzerindeki Ağırdağ kavşağına kadar olan bölümde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki tören alanında, Taşkent-Haspolat çemberi ile Halk Bankası çemberi arasında ve Gazimağusa’da Lion’s Garden ile Ötüken kavşağı arasındaki yol aydınlatmalarında bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

