2 milyar ödenecek

Başbakan Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar’ın 50’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle kurumdan emekli maaşı alan 48 bin kişiye Kasım ayı içerisinde 40’ar bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise Diyalog medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık bir milyar 920 milyon liralık bir ödeme yapılacağını, bunun için eldeki kaynakların yeterli olduğunu söyledi.

Kişi başına 40 bin TL ikramiye

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla kasım ayında yaklaşık 48 bin sosyal sigorta emeklisine kişi başına 40 bin TL ikramiye ödeyeceklerini açıkladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, emeklilere söz verdikleri yüzde 10 maaş zammını da hayat pahalılığı artışına ek olarak 1 Ocak 2027’den itibaren vereceklerini söyledi.

Halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını, her gün insanların hayatını kolaylaştıracak adımlar attıklarını kaydeden Üstel, emeklilerin de yanında durmaya devam ettiklerini vurguladı.

Üstel, “Bugün seçim dönemini bahane eden, iktidar hayali kuran bazı muhalif partiler ve birkaç sendika o gün geldiğinde bakalım ne bahane üretecekler hep beraber göreceğiz.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) “Çamur siyaseti” yapmakla ve toplumu umutsuzluğa sürüklemekle eleştiren Üstel, “Bu ülkeye eser kazandırmayan, yatırımlara ve Türkiye ile yürütülen projelere engel olanlar bugün yeniden iktidar istiyor.” İfadelerini kullandı.

Halkın, “Ödenmeyen maaşları, yarım kalan projeleri, kaynaksız bırakılan ülkeyi, ‘tünelin sonunda ışık yok diyerek istifa edip halkı yüzüstü bırakanları’ unutmadığını söyleyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu ülke güzel sözlerle değil, çalışarak ve üreterek ileriye gidiyor. UBP varsa hizmet var, kaynak var, yatırım var. CTP varsa yatırım yok, kaynak yok, taksitle maaş dönemi var.

Halkımız kimin çalıştığını, kimin yalnızca konuştuğunu biliyor. Yalanlara, iftiralara ve çamur siyasetine kanmayacak.

Halka hizmet yolunda hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz UBP’yiz. Yeni dönemde de iktidar ve istikrar biziz.”

Hasipoğlu: İkramiye için yeterli kaynağımız var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yaklaşık bir milyar 920 milyon TL tutarında ikramiye ödemesi yapılacağını belirterek, ödeme için yeterli kaynak bulunduğunu söyledi.

Hasipoğlu, Diyalog Medya’ya yaptığı açıklamada, ikramiyeden Sosyal Sigorta emeklileri ve yaşlılar, sürekli iş görmez olanlar, malulen emekliler ile dulluk ve yetimlik maaşı alanların yararlanacağını belirtti.

Sosyal Sigorta emeklileri ve yaşlıların 37 bin 601 kişi olduğunu ifade eden Hasipoğlu, sürekli iş görmez olanların 455, malulen emekli olanların bin 479, dulluk ve yetimlik maaşı alanların ise 9 bin 252 kişi olduğunu kaydetti.

Bu grupların toplam 48 bin 185 kişiden oluştuğunu belirten Hasipoğlu, Türkiye’den hizmet birleştirmesi yapanların da ikramiye kapsamında olduğunu söyledi.

İkramiye ödemesi için yeterli kaynak bulunduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Evet paramız var, paramız olmasaydı böyle bir ikramiye vermezdik.” dedi.

Gelir 53 milyar 203 milyon TL

Hasipoğlu, “2026 yılında gelirimiz toplam 53 milyar 203 milyon TL olmuş oluyor. Yeni yıl itibarıyla gelirlerimiz artmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Şu anda 171 bin sigortalının bulunduğunu belirten Hasipoğlu, “İlk kez gelir 2026’da 53 milyar 203 milyona çıktı, bu rekordur.” dedi.

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme

Emeklilik sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, geçen haziran ayında Sosyal Güvenlik Yasası’nda tadilat yapıldığını belirtti.

“İlk kez Diyalog’ta açıklıyorum.” diyen Hasipoğlu, özel sektörde çalışanların gerçek maaşlarının altında gösterilerek Sosyal Sigortalar’a yatırımlarının buna göre yapılmasının önüne geçileceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Özel sektörde çalışanları asgari ücret almış gibi gösterip, yatırımlarını ona göre yapıyorlar. Bunun önüne geçilecek. Kimse bir şahsı alması gereken maaştan daha düşük alıyormuş gibi gösteremeyecek.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026, 08:17