Ekonomik paket ortakları gerdi

Raif DOĞRU

Bakanlar Kurulu’nun saatlerce süren dünkü toplantısında koalisyon ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) 38 maddelik ‘Ekonomik Paket’ üzerinde tam olarak uzlaşıya varamadığı bildirildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, dünkü toplantı sırasında tasarruf tedbirlerinin ‘yukarıdan başlaması’ üzerinde duruldu ve Bakanlar dahil kamuda en yüksek maaşın 8 bin 500 liraya çekilmesi konusu ağırlıkla ele alındı.

Bakan maaşının halen 17 bin 500 TL olduğuna dikkat çeken bir kaynak, bu durumda yüzde 50’nin üzerinde bir kesintinin söz konusu olacağına dikkat ekti.

Ancak siyasi partilere yapılan katkı payı konusunda uzlaşıya varılamadı. Güvenilir bir kaynak UBP kanadında ağırlıklı görüşün siyasi partilere katkı payından sadece yüzde 30 oranında bir kesinti yapılması yönünde olduğunu iddia etti. HP kanadının ise daha yüksek bir kesinti istediği belirtiliyor.

Koalisyon ortaklarının gergin anlar yaşadığı dünkü toplantı sırasında Eşel-Mobil uygulamasının yıl sonuna kadar dondurulması önerilmekle birlikte 13’üncü maaşlar konusunda net bir sonuç alınamadı. Güvenilir bir kaynak “kasa boş olduğuna göre karar alınsa da alınmasa da 13’üncü maaşlar ödenemez” diyerek, bugünkü toplantıda durumu netleştirmenin önemine dikkat çekti.

Bugün netleşecek

Koalisyon ortaklarının bugün saat 11.00’de gerçekleştireceği bakanlar Kurulu toplantısında ‘Ekonomik Önlemler Paketi’ne son şeklinin verileceği ve akşam saatlerinde kamuoyuna açıklama yapılacağı öğrenildi.

Halkın en çok merak ettiği banka mevduatları ve kredi taksitleri konusunun da enine boyuna ele alındığı dünkü toplantıdan sonra, Bankalar Birliği ile görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü.

Bu arada UBP ve HP kaynakları, vatandaşların banka mevduatlarından kesinti yapılması yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Özel sektörde çalışan ve işsiz kalanların sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından yatırılması öngörülürken, işsizlik parasının hangi süreyi kapsayacağı bugünkü toplantıda belirlenecek.