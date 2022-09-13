Kritik toplantı bugün

Avrupa Birliği (AB), elektrik tüketimini azaltmayı ve enerji firmalarının aşırı kazançlarını vergilendirmeyi içeren yeni acil tedbir paketi hazırlıyor. Fakat gaza tavan fiyat uygulanması konusunda net bir tutum belirlenebilmiş değil.

AB Komisyonu üyelerinin haftalık karar toplantısı, bugün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumlarının yapıldığı Strazburg'da gerçekleştirilecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Enerji acil durum paketi, Komisyon üyelerinin haftalık toplantı gündeminde olacak." ifadesini kullandı.

Spinant, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in çarşamba günü AP Genel Kurulu'nda "Birliğin Durumu" konulu konuşmasını yapacağına işaret ederek, söz konusu paketin detaylarının burada paylaşılmasını beklediğini söyledi.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, geçen hafta hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak yeni tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.

AB ülkeleri, AB Komisyonu'na, derhal düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini verdi.

Bu düzenleme tekliflerinin detaylarının, bugün AB Komisyonu üyelerince tartışılması ve paketin detaylarının açıklanması bekleniyor.

Uluslararası basına sızan taslak belgelere göre, AB Komisyonu, enerji firmalarının beklenmedik yüksek kazançlarının vergilendirilmesini isteyecek.

Yeni düzenlemeler yapılacak

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Gaz santrallerinin yüksek fiyatları bütün diğer kaynaklardan elektrik üretenlere ödeniyor.

Burada doğal gaz dışındaki yenilenebilir gibi enerji üreticilerinin yüksek gelirlerinin bir kısmının vergilendirilmesi, sağlanacak kaynağın yoksul haneler ve işletmelerin desteklenmesinde kullanılması söz konusu olacak.

AB Komisyonu geçmişte doğal gazda yaptığı gibi üye ülkelerin elektrik tüketimlerini düşürmelerini istemeye de hazırlanıyor. Bu talebin gönüllü mü yoksa zorunlu mu olacağı halen tartışılıyor. Bazı ülkeler zorunlu olarak elektrik tüketiminin düşürülmesine sıcak yaklaşmıyor.

Enerji piyasasındaki şirketlerin likiditesinin artırılması için de çeşitli seçenekler değerlendirilecek. Yüksek teminat miktarlarıyla karşılaşan enerji piyasası katılımcılarına ek kredi hattı ve likidite sağlanması imkanı sağlanacak bir düzenleme hazırlanması öngörülüyor.

