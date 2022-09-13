Muhtarlar konuşuyor

Ömer KADİROĞLU, Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog, ‘KKTC’de en güvenilir kurumlar hangileridir ve en güvenilir kişiler kimlerdir?’ sorularını yanıtlayan 150 muhtarın görüşlerine yer vermeye devam ediyor. En güvenilir kurumlar hangileridir? sorusuna sırayla asker, Diyalog Medya, polis, en güvenilir kişiler kimlerdir? sorusuna ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan şeklinde cevap veren muhtarların görüşleri şöyle;

Ne dediler?

Mustafa Çavuşoğlu (Dikmen Dağyolu Köy Muhtarı)

“KKTC’de güven duyduğum kurumların başında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dikmen Belediyesi ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. Ülkede güven duyulacak pek fazla kişi kalmadı. Ben en çok kendi aileme güven duyuyorum.”

Eyyüp Koççat (Aşağı Dikmen Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kurumların ilk üçü polis, asker ve Diyalog Medya Gurubudur. Siyasilere artık pek fazla güvenim kalmadı. Sabah başka söylerler akşam başka yaparlar ve bu durum artık düzelmez de. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Kıbrıs TV programcılarından Hasan Hastürer ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’dir.”

Celal Bozaoğlu (Aşağı Taşkent Muhtarı)

“Ülkede en fazla polis asker ve Diyalog Medya Gurubuna güven duyuyorum. Diyalog Medya’nın gazetesini de televizyonunu da her gün takip ediyorum. KKTC’de en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır.”

Hilmi Şenyapılı (Yeniboğaziçi Muhtarı)

“KKTC’de güven duyacağımız kurum ve kuruluşlar sayılıdır ancak ben en fazla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis ve kendi muhtarlığıma güven duyuyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin ilk üçü ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, arkadaşım Serdar Demir ve arkadaşım Metin Özsoy’dur.”

Saim Aytürk (Yeniboğaziçi Mormenekşe Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurumların başında Gaziler Cemiyeti, Muhtarlar ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Mağusa Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Mormenekşe Spor Kulübü Başkanı Metin Menekşeli ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Cemal Yıldız (Yeniboğaziçi Alaniçi Muhtarı) foto yok

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu ve özel kurum kuruluşlarından en fazla güven duyduklarım Polis, Asker ve Diyalog Medya’dır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu’dur.”

Osman Şingirli (Yeniboğaziçi Akova Muhtarı)

“Ülkede artık kurum ve kuruluşlara güven kalmadı. Ben en fazla polis, asker ve İçişleri Bakanlığı’na güven duyuyorum. KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise Erülkü Süpermarket direktörü Kaan Erülkü, toptancı arkadaşım Yusuf ve arkadaşım Serhan Aktaşlı’dır.”

Tüner Öksüzoğlu (Vadili Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların başında kamuda İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, özelde ise Diyalog Medya Gurubu’dur. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’dur.”

Hüseyin Samancıoğlu (Vadili Turunçlu Muhtarı)

“Ülkede en fazla güven duyduğum kurumlar her zaman halkın sorunlarını ele alan ve doğru yayıncılık yapan Diyalog Medya ile polis ve Vadili Belediyesi’dir. Ülkede çok fazla güvenebilecek biri kalmadı. Ben en fazla babama, eşime ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a güven duyuyorum.”

Leyla Güvenlier (Tatlısu Yalı Mahallesi Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum ilk üç kurum polis, sağlık camiası ve halkın yanında olan halkın sorunlarına değinen Diyalog Medya’dır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve kendi ailemdir.”

Baki Aygün (Tatlısu Küçükerenköy Muhtarı)

“KKTC’de kamu kurumlarının hiç birinden memnun değilim çünkü hiçbir kurum sistemli olarak çalışmıyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kurumlar Akgünler Denizcilik, Dörtgazi Lojistik ve Reisler Lojistik kurumlarıdır. Ülkede ne yazık ki siyasilere pek güven kalmadı en fazla güven duyduğum kişiler Lojistik işi yapan Haluk Kuruçeşme, Ahmet Reis ve gümrükleme işi yapan Fatih Özarman’dır.”

Oğuzhan Karabulut (Mağusa Namık Kemal Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurum ve kuruluşların başında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kolordu Komutanlığı ve Diyalog Medya geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise CTP milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Filiz Besim ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Tamer Tunç (Mağusa Karakol Mahalle Muhtarı) (Foto Yok)

“Ülkede yaşanan olumsuzluklar ve siyasi olaylar nedeniyle hiçbir yere ve hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Öyle bir zamandayız ki ben sadece kendime güveniyorum. Devlet kurumlarında işlerimizi halletmek için gittiğimizde birkaç kez daha gitmek zorunda kalıyoruz hatta bazen işlerimizi hiç yapamıyoruz.”

Mustafa Zorlu (Mağusa Harika Mahalle Muhtarı)

“Ülkede ene fazla güven duyduğum kurumların başında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’dır. Ülkede sadece kendime güveniyorum çünkü piyasa da insanlar da artık çok bozuldu. Güvenebileceğiniz birini bulmak artık çok zor.”

Veysal Güden (Pile Muhtarı)

“Ülkede birkaç siyasi dışında herkese puanım sıfırdı. Ülkede en fazla güvendiğim kamu veya özel kurumların başında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, medyanın bir kısmı ve hukuk kurumlarıdır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve toplum için önemli bir mücadele veren Reşat Akar’dır.”

Salahattin Şafak (Beyarmudu Güvercinlik Muhtarı)

“Ülkede yaşananlar nedeniyle kendi muhtarlığım dışında kimseye güvenmiyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise kendi annem, ağabeyim ve ablamdır. Bunların dışında kimseye güvenmiyorum.”

Musa Yıldırım (Beyarmudu Çayönü Muhtarı)

“Devlet kurumlarının hiç birinde işler yapılamıyor, halk perişan ediliyor ve bürokrasi ağır ilerliyor bu nedenle ülkede sadece Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na güveniyorum. Kişi olarak ise hiç kimseye güvenimiz kalmadı çünkü bugün güvendiğin kişi yarın senin güvenini boşa çıkarır.”

İsmail Kozanoğlu (Akdoğan Muhtarı)

“Ülkede en fazla güven duyduğum kurum ve kuruluşların başında mahkemeler, polis ve asker geliyor. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle en fazla kendi aileme güveniyorum. Bunun yanında bölge esnaflarımızdan Remzi Akgür, köy kahvecimiz Altay Liman ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’da bu ülkede en fazla güven duyduğum kişilerdir.”

Ahmet Ardağan (Serdarlı Pınarlı Muhtarı)

“Ülkede yaşanan olumsuzluklar ve siyasi olaylar nedeniyle ben Diyalog Medya Gurubu’ndan başka hiçbir yere güven duymuyorum. Yine aynı sebepler nedeniyle bu ülkede en fazla güven duyduğum tek bir kişi var o da Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Mustafa Bostancıoğulları (Serdarlı Gönendere Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu veya özel kurum kuruluşlarının başında yargı, Diyalog Medya ve asker geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Hacıali işletmeleri direktörü Mustafa Hacıali’dir.”

Ömer Efendi (İnönü Muhtarı)

“Ülkede yaşananlar nedeniyle kimseye veya hiçbir yere güvenimiz kalmasa da polise, askere ve Diyalog Medya’ya çok güveniyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil ve Mağusa Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşilleme’dir.”

Özgür Tepeli (Serdarlı Ergenekon Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kurumların başında Kooperatif, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve halkın yanında olup tarafsız yayınlar yapan Diyalog Medya’dır.”

Bülent Şengül (Paşaköy Kurudere Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve gerçekten halkın yanında olan, sorunların üzerine giderek çözümler sunan Diyalog Medya’dır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve 20 yıldır yanında çalıştığım ustam Ertuğrul Tunalı’dır.”

Fettah Karakuzu (İnönü Korkuteli Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların başında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Mahkemeler ve Diyalog Medya Geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Mağusa Devlet Hastanesi çalışanı Oğuz Abiç’tir.”

Salih Erel (İnönü Dörtyol Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların başında İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı geliyor. Bunun yanında ülkede en fazla güven duyduğum isimler ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçi’si Ali Murat Başçeri ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Okan Helvacı (Geçitkale Nergisli Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu veya özel kurum kuruluşlarının başında polis, asker ve Kıbrıs Türk Elektrik kurumu geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin başında ise Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar geliyor.”

Sami Başkan (Çınarlı Köy Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en fazla güven duyduğum kurum kuruluşların başında İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Geçitkale Belediyesi geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Ali Yeşil (Mağusa Zafer Mahallesi Muhtarı)

“Ülkede ne yazık ki çok fazla güven duyabileceğimiz kamu veya özel kurum kuruluşu kalmamıştır. Ben sadece polis, asker ve halkın yanında yayınlar yapan doğru olanı bizlere aktarıp hataları eleştirerek çözümlerini sunan Diyalog Medya’ya güven duyuyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kişi ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Mustafa Sarp (Mağusa Sakarya Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de güven Duyabileceğimiz kamu veya özel kurumlar maalesef kalmadı. Ben sadece KKTC’deki muhtarlara güven duyuyorum. Ülkede güven duyacağımız kişi de kalmamıştır maalesef.”