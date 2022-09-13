Örnek olsun

"İlkokul Çantam Projesi" kapsamında, Geçitkale İlkokulu’nda, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıtıldı.

Verilen bilgiye göre, proje Bakanlık tarafından hayata geçirilen projenin Geçitkale İlkokulu ayağına Bakan Hasan Taçoy da katıldı.

Bakan Hasan Taçoy okulu ziyaretinde yaptığı açıklamada “Hayırsever kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dokunabildiğimiz her yere dokunacağız dedi.

Ayakkabı ve üniforma da dağıtıldı

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından ihtiyaçlı çocuklara ayakkabı ile üniforma bağışında bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, Bayramoğlu Ayakkabı sponsorluğunda okula başlayacak çocuklara dernek üyelerinin katkılarıyla, ayakkabı ve üniforma bağışında bulunduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçitkale İlkokulu Müdürü Cemal Tamcoşan eğitime ve Geçitkale İlkokulu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Geçitkale İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora da, özelde Geçitkale İlkokulu, genelde tüm okulların yaşadığı sıkıntıların hayırsever kurumlar ve bu sıkıntılara duyarlı bakanlar olduğu sürece bir nebze aşılabileceğini söyledi.

