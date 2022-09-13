Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan Gökhan Tay ile Sarper Özdemir isimli zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Sarper Özdemir’in evinin bahçesinde asma ağacı altında, ekili vaziyette hintkeneviri bitkisi tespit edildiği açıklandı. Zanlıların tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiği ancak sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 8 Eylül 2022 tarihinde, Gökhan Tay’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve söz konusu adrese baskın düzenlediklerini söyledi. Polis, narkotik ekiplerini gören zanlının bir adet hintkeneviri bitkisini evin dışına attığını anlattı. Polis, bitkinin yanı sıra, ev içerisinde kurutulmuş halde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Keneviri ağacın altına ekti

Polis, aynı gün saat 15.00 sıralarında, Sarper Özdemir’in de evinde uyuşturucu ziraatı yaptığına dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın düzenlediklerini anlattı. Avluda, asma ağacı altında, ekili vaziyette hintkeneviri bitkisi ile kesik odunlar arasında budanmaya hazır bir adet hintkeneviri bitkisi bulunduğunu açıklayan polis, mutfak içerisinde ekili vaziyette bir adet hintkeneviri bitkisinin yanı sıra hintkeneviri tohumları bulunduğunu aktardı. Polis, her iki zanlının da soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, her iki zanlının da 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.