Köye renk kattı

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şirinevler köyünde önceki gün Gonnara Festivali düzenlendi. Dikmen Belediyesi ve Şirinevler köy muhtarlığı iş birliğinde ilk kez düzenlenen festivalde birbirinden güzel lezzetler, Kıbrıs’a özgü damak tatları, müzik dinletileri, konserler, dans gösterileri, çocuklara yönelik etkinlikler ve nostalji gelinlik defilesi yer aldı.

Festivale siyasilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılarak gün boyu süren etkinlikleri izledi. Festivalde kurulan stantlarda hellim, gullirikya,paluze, üzüm sucuğu yapımı gerçekleştirildi. Öte yandan lokma, şamişi, hellim böreği gibi lezzetlerin de satışları yapılırken çocuklar için kurulan oyun alanında oyuncak satış stantları ve yüz boyama etkinlikleri de yer aldı. Yoğun bir katılımla Pazar günü gün boyu devam eden festivalin düzenli olarak her yıl yapılmasının planlandığı belirtildi.