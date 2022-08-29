İlgi ve bakım bekliyor

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da birçok sportif aktivitenin, müsabakaların ve etkinliklerin gerçekleştirildiği Atatürk Spor Kompleksi’nin çevresi içler acısı durumda. Atatürk Spor Salonu’nun çevresinde kurumuş ve yangına davetiye çıkaran otlar temizlenmeyi beklerken, atıl durumda olan birçok eski malzeme de dikkat çekiyor.

Çocukların ve gençlerin antrenman yaptığı, yüzme kurslarının düzenlendiği spor salonunun çevresinin bakımsızlığı tepkilere neden oluyor.

Çocuklarını kursa getiren ve her geldiklerinde gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade eden vatandaşlar, çöplerin, çürümüş ve atılması gereken oturakların, eskimiş sandalyelerin neden kaldırılmadığını soruyor. Vatandaşlar, “İstenirse birkaç saatte bu sorun ortadan kaldırılır. Eski ve çürümüş eşyalar atık alanına taşınır. Çöpler toplatılır ve yangına davetiye çıkaran otlar kesilir. İsterlerse kısa sürede çözerler” dedi.