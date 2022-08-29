Zafer kutlanacak

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi ve ulusal bir bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un 100. yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, yarın saat 09.30’da başlayacak. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarında iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtındaki tören 18.00’de başlayacak, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 18.30’da İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

Girne’de Zafer Bayramı töreni yarın Girne Atatürk Anıtında saat 16.30’da yapılacak.

Güzelyurt’taki tören saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 16.00’da Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.

