Herkes şikayetçi

Ali Cem GÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgaha konan meyve ve sebzelerin yüksek fiyatları cep yaktı.

Kabak ve börülce 25 liradan satılırken, biber türüne göre 35 ile 16 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bekledi. Patates 17 liraya satılırken, domatesin kilosu bu afta 20 liraya yükseldi. Bir demet demiz otunun fiyatı 7 liraya yükseldi, 2 baş sarımsak 15 liradan alıcı bekledi.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz da kilosu 6 liradan tezgâha kondu. Vatandaşlar fiyatlardan dert yanarken, pazar esnafı girdi maliyetlerinin arttığını belirtti. Esnaf, artan maliyetlerin ürün satış fiyatlarına yansıdığını dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, pazar yerinde aynı ürünün farklı tezgahlarda farklı fiyata satıldığını ifade etti.

Piyasanın denetlenmediğini dile getiren vatandaşlar, satıcının istediği fiyatı uyguladığını belirtti.

Hayatın giderek zorlaştığını dile getiren vatandaş, “En azından piyasadaki fiyatlar kontrol atına alınırsa bir nebze olsun rahata çıkarız” dedi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Kapya biber: 35 lira

Dolmalık biber: 25 lira

Sivri biber: 16 lira

Barbunya: 35 lira

Salatalık: 10 lira

Taze fasulye: 30 lira

Bamya: 30 lira

Börülce: 25 lira

Domates: 20 lira

Patates:17 lira

Karpuz (Kilosu): 6 lira

Kayısı 40 lira

İncir-35-40 lira

Erik, armut, şeftali, nektarin: 24 lira

Yeşil elma: 35 lira

