Lambda kabusu başladı

Dünya çapında 183 milyondan fazla insana bulaşan ve yaklaşık 4 milyon insanın ölümüne sebep olan Coronavirüsü salgınında Delta varyantından sonra bilim insanları endişelendiren yeni bir tür ortaya çıktı.

İlk olarak Peru’da keşfedilen ve kısa bir süre sonra 27 ülkeye yayılan Lambda varyantı uluslararası kamuoyunda korku yaratmaya başladı. Güney Amerika’da hızla yayılan Lambda varyantının “olağan dışı” mutasyonların bir araya gelmesinden oluştuğunu belirten uzmanlar, bu virüsü anlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

C.37 olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ismini değiştirmesiyle Lambda varyantı adını alan mutasyonun Birleşik Krallık genelinde görüldüğü belirtildi.

Peru’nun başkenti Lima’daki Vayetano Heredia Üniversitesi’nde moleküler mikrobiyoloji doktoru olan Pablo Tsukayama, “Yaptığımız incelemeler sonucunda Aralık ayında bu varyantı ilk tespit ettiğimizde her 200 vakadan 1’inde bunu görüyorduk. Fakat Mart ayına geldiğimizde Lima’daki vakaların yarısı bu varyanttı. Şimdi de vakaların yüzde 80’i bu varyant. Bu durum bize Lambda varyantının diğer mutasyona uğramış Covid-19 virüslerinden daha hızlı bulaştığını gösteriyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Coronavirüsüne bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu Peru’daki yeni vakaların yüzde 82’sinin Lambda varyantı olduğunu duyururken, ülkenin komşusu Şili’de de her 3 yeni vakadan birinin Lambda varyantı olduğunun altını çizdi.

Bilim insanları Lambda varyantının nasıl daha bulaşıcı hale geldiğini mercek altına aldığını fakat henüz elle tutulur bir sonuç elde edemediklerini açıklarken Pan Amerika Sağlık Örgütü’nde görevli danışman Jairo Mendez Rico, “Şu an bu varyantın diğer türlere göre daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Fakat bu varyantın daha hızlı yayılıyor olması olası fakat bu konuda çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Mutasyon dizilimi çok farklı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Wellcome Sanger Enstitüsü’nde Covid-19 Genom İnisiyatifi’nde görevli direktör Jeff Barrett, “Lambda varyantını çözmenin zor olmasının sebeplerinden biri, bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması. Diğer sebep ise Güney Amerika’da genetik bilimini icra edecek tesislerin ve altyapının eksik olmasıdır” dedi.