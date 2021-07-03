‘Doğru adım olmaz’

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıslı Rumların Maraş’taki eski taşınmaz malları için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yapmalarının “konunun çözümü ve genel olarak Kıbrıs sorunu açısından doğru bir adım olmadığını” söyledi.

Habere göre Kusios, Kıbrıslı Rumların toplu başvurularıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) araç olarak kullanılması yolunun yanlış olduğunu iddia ederek, Maraş konusunun esasen siyasi bir konu olduğunu savundu.

Kusios, Rum hükümetinin bu konuda kayıtsız kaldığı iddialarından rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de konuya değindiğini ve Maraş konusunda tüm diplomatik girişimlerde bulunmakta olduklarını söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyareti çerçevesinde Lavrov’dan, gerek Kıbrıs sorunu gerekse kapalı bölge Maraş’a ilişkin bazı mesajları iletmesini istediklerini belirtirken, hükümet olarak Maraş kökenli Rumların yanında olduklarını ancak her şeyin yasal yollardan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasıyla halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Neofitu’nun temasları

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin Güney Kıbrıs büyükelçileriyle Maraş konusunda temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Neofitu’nun dün ABD ve Çin büyükelçileriyle görüştüğünü belirten gazete, görüşmelere ilişkin DİSİ’den yapılan açıklamada ise, Neofitu’nun ABD Büyükelçisi Garber’dan, Türkiye’ye yönelik nüfuzunu kullanmasını talep ettiği belirtildi.

Habere göre Garber ise, “ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tezlerine yönelik desteğini” yineledi.

Neofitu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Yantao’yla gerçekleştirdiği görüşmede ise, Çin’in ilkeli tutumu ve verdiği destek sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

Gazete, Neofitu’nun bugün Fransız büyükelçiyle görüşeceğini, önümüzdeki günlerde ise Avrupa Halk Partisi ve AB’li yetkilileri bilgilendireceğini yazdı.