Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 9 bin 240 testle 47'si yerel, 54 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. 25 kişi taburcu edilirken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Güney Kıbrıs’ta ise 45 bin 212 test sonucu 529 yeni vaka belirlendi.

KKTC genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 4 bin 510 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pozitif çıkan 3 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, 47 yerel vakadan, 18’inin Lefkoşa, 20’sinin Girne, 62’sinin Gazimağusa, 2’sinin Güzelyurt ve 1’inin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1; Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1; Gazimağusa Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1; Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1; İskele Kuzucuk-1.”

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.488.903. Toplam vaka sayısı 8212. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7754. Tedavisi devam eden vaka sayısı 432. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 38. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 358. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 13. Toplam kaybedilen hasta sayısı 35. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4 bin 510.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 739; Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 329.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2987. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 19 bin 115”

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 45 bin 212 testle 529 yeni vaka belirlendi. Tedavisi süren 20 hastanın durumu kritik. Rum haber kaynaklarına göre, can kaybının olmadığı dün belirlenen vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 76 bin 862'ye yükseldi.

Bu arada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kıbrıs’ı yeniden kırmızı bölgeye aldığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, ECDC’nin Güney Kıbrıs’ı kırmızı bölgeye almasının adadaki epidemiyolojik verilerin değişmesini yansıttığını ve bunun da, turizme olumsuz etki yapacağını duyurdu.

Güneyde Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 37 bin 450 test yapıldığı ve 473 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.