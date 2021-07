Çift aşı ve PCR

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan öneri nitelikli yeni kararları açıkladı. Sağlık Üst Kurulu, Türkiye ve İngiltere’den gelenlerle ilgili kuralları değiştirmedi.

Sağlık Bakanlığı, alınan karar çerçevesinde, haftanın tüm günleri için 00.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanması önerildiğini kaydetti.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ile sektörlerin 08.30-21.00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecekleri ifade edilen açıklamada, marketlerin ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Ülkeye ada dışı giriş kriterlerinin de belirtildiği açıklamada, ülke renklerinin her hafta güncelleneceği ifade edildi ve ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablonun komite tarafından yayınlanmasından sonraki ilk pazartesi gününden itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Kararlar

1. A) Ülke renkleri

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

• Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

1 B) Ülke renklerine göre uygulanacak kurallar

Koyu kırmızı

• Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

• KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.



Kırmızı

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.



Turuncu

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş

• Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

• Karantinasız giriş

• Aşısız

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 7 Gün karantina.



Yeşil

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş

• Kısıtlama yok.

• Aşısız

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.



Gri

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

1 C) Genel kurallar

• Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanabilir. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.

• Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan itibaren 6 aya kadar.

• Sinovac Biotech: 2 doz

• Sinopharm: 2 doz

• Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

• Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

• Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

• Sputnik V: 2 doz

• Moderna: 2 doz

• Delta varyantı olan ülkeler

• “DELTA” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;

• Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

• Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

• Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

• 18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

• Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.



1. Ada içi sınır geçiş kuralları

• Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok (14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

• Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

• Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

2. Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

3. Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.

4. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275’şer kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.



Turizm

5. Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferlerinin 5 günden uzun düzenlenmesi durumunda bu seferlerdeki kişilerin 5. Gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler

Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 14 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır.

Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).

6. Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.

7. Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.



Temaslı evde karantina kriterleri

1. Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

2. Evde yaşayan > 65 yaş ve/veya Covid-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.

3. Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

4. Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

5. Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. maddede var olan şartları yerine getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.

6. Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır.

Bakımını sağlayacak kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez.

7. El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de otel karantinası uygulanır.

Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk PCR test sonucunun negatif olması ile başlar. Son temas tarihinden sonraki 10. günde yapılan PCR testinin negatif olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.

Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş olabileceğinizdir.

Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Evde karantinada dikkat edilecekler

1. Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, 2. doz aşı tarihinden sonra 14 gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.

2. Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri girmez.

3. Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.

4. Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.

5. Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanır.

6. Temaslı kişinin COVID-19 testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur).

7. Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, v.b) hissettiğinde 1102 arayıp bilgi vermelidir.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 03:00