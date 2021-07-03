Sürekli analiz yapılıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, dünya genelinde yayılmaya başlayan Coronavirüsün şimdiye dek saptanan “en bulaşıcı varyantı” olarak nitelendirilen Delta varyantının, şu an KKTC’de tespit edilmediğini açıkladı.

Oygar, ülkede son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarının; Delta varyantı ile bağlantısı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla son bir haftadır analizlerin yapılmakta olduğunu ancak düne kadar ülkede Delta varyantının tespit edilmediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Coronavirüs ve virüsün dünyada yayılmaya başlayan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını ile mücadele, ülkede yürütülen aşılanmadaki son durum ve Avrupa Birliği’nde 1 Temmuz’da yürürlüğe konan “Dijital Covid Sertifikası” uygulaması hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Temmuz itibarıyla 127 bin 213 kişiye birinci doz; 91 bin 341 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Ülkede şimdiye kadar 218 bin 554 doz aşı yapıldı. Verilere göre, nüfusun yüzde 33,2’si birinci doz, yüzde 23,9’u ise ikinci doz aşısını oldu.

KKTC'de nüfusun yüzde 57,2'si en az bir doz aşı oldu.

Son bir haftadır analizler yapılıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, “Delta varyantını tespit kitleri geçen cuma Türkiye’den geldi. Geçen cumadan itibaren ülkede Delta varyantının olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başlandı. Şu ana kadar Delta varyantı ülkede tespit edilmedi. Çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor. Araştırmacılar, yeni çıkan vakaların sonuçlarını da alıp analiz ediyorlar” dedi.

Oygar, “Delta varyantının ülkede tespit edilmesi halinde bunu kamuoyunun bilgisine getireceğiz” dedi.

Şimdiye kadar tespit edilmedi

Müsteşar Oygar, Delta varyantının şimdiye kadar tespit edilmediğini, ancak varyantın ülkede görülmesi ihtimalinin bulunduğuna işaret etti.

Oygar, şunları söyledi:

Bundan sonra tabii ki saptanma ihtimali var. Dünya genelinde, ülkelerde varyantlarla ilgili bir artış söz konusu ve küresel bir dünyada yaşadığımız için bizde de görülmesi olası. Güney Kıbrıs’ta, Türkiye’de saptandı. İngiltere’de de görüldü, gerek Ercan Havaalanı gerek Güney Kıbrıs üstünden ülkeye gelenler var. Her ne kadar da ülkeye giriş kapılarında testler uygulanıyor olsa da, test şartını kaldırmasak da, bu varyantın ülkede görülmesi mümkündür.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Delta varyantı ile ilgili ülkede bazı tedbirler almakta olduğuna işaret ederek, “Sağlık Bakanlığı, bu konuda tedbirleri alıyor. Sınır kapılarında, girişlerindeki kısıtlamaları ve test uygulamalarını en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelerden daha sıkı uygulamalarımız var. Ekonomik nedenler bizi baskı altına alıyor ama bunun arkasında durmak zorundayız yoksa bu süreç kapanmaya kadar gidebilir” uyarısında bulundu.

Oygar, Delta varyantının tespit edildiği Güney Kıbrıs’a işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın sınırlarını daha gevşek bırakmasından ötürü Delta varyantının ülkeye geldiği saptamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerilerine göre Kovid-19 salgınına ilişkin önlemlerini almakta olduğunu ifade eden Oygar, “Ancak bu önlemlere rağmen Delta varyantı bize gelebilir” dedi.

Delta varyantına karşı alınması gereken önlemler

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Coronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ülkeye gelmeden alınması gereken bazı tedbirlere ilişkin olarak, “Delta varyantına karşı önlemler kapsamında aşılanmayı hızlandırmak, ekonomiyi de gözeterek sınır kapılarını sıkı tutmak ve bireysel korunma -maske, mesafe ve hijyen – kurallarına uymak gerekiyor. Delta varyantı ülkeye gelmeden tüm bu önlemleri tamamlamak çok önemli” diye konuştu.

Aşılanmaya gelen kişi sayısında azalma var

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, ülkede aşı başvurularında ve aşılanmaya giden kişi sayısında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, halka aşılanma çağrısında bulundu.

Oygar, “Aşılanmaya gelen kişilerde bir azalma görüyoruz. Randevu veriliyor, ancak insanlar gelmiyor. Aşı başvurularında da bir azalma var. Aşı, bu hastalığın ciddi seyretmesini, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltıyor. Hangi aşıya ulaşabiliyorsanız aşı olun” diye konuştu.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın halk arasında aşılanma eğiliminde gözlemlenen düşüşün nedeninin saptanması için bir çalışma başlattığını da belirterek, bu çalışma ile aşılanma oranında yaşanan düşüşün nedenleri hakkında daha net bir tespitte bulunabileceklerini söyledi.

Randevusuz aşılanma çağrısı yapılacak

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelindeki aşılanma programı kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgiler de paylaşan Oygar, “Aşılama 18 yaş ve üstüne indi. Randevu ile aşı başvuruları geçen pazartesi 15 sağlık ocağında tamamlanmasıyla bu merkezlerde 18 yaş ve üstü olan kişilere randevusuz aşılar yapılıyor. Geriye kalan ana merkezlerde randevu sistemi ile aşılama devam ediyor. Bazı merkezlerde, Yakın Doğu Hastanesi ve Suat Günsel Hastanesi’nde randevusuz aşılanma yapılıyor” dedi.

Ülkede pazartesine kadar randevulu aşı başvurularının tamamlanacağını ve “randevusuz aşılanma” çağrısı yapacaklarını kaydeden Oygar, böylelikle randevu alamayan ve aşı olmak isteyip henüz olamayan kişilerin aşılanabileceğini söyledi.