"Tek kelime ile rezillik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümetin artık halkın yüzüne bakamaz duruma geldiğini ve gideceğini” söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin geçen hafta başlayan sokak eylemleri Güzelyurt’ta devam etti.

Eyleme, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Güzelyurt Belediye Pazarı önüne kadar süren yürüyüşte, eylemciler Gazeteci Kutlu Adalı pankartının önüne kalemler bırakarak cinayetin aydınlatılması taleplerini dile getirdi. CTP Genel Başkan Tufan Erhürman ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali yurttaşlara hitap etti.

Kıbrıs’ta bir çözüme varılacaksa tek bir formülü olduğunu, bunun da iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olacağını söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 50 yıldır bu konuda verdikleri mücadelenin sürdüğünü ve sürmeye de devam edeceğini belirtti.

Hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı politikalarla Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalıştığını iddia eden ana muhalefet CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz vardık, bugün de varız gelecekte de var olacağız” dedi.

Meclis’te yaşananları “rezillik” olarak niteleyen ve bunun herkesin malumu olduğunu söyleyen Erhürman, hükümetin halkın karşısına çıkacak yüz bulamadığını, hükümet ortaklarının Meclis’in toplanamaması konusunda CTP’yi de suçlamaya başladığını, “bu softa şaşırtmalarına karşı karınlarının tok” olduğunu kaydetti.

CTP’nin politikalarını tüm yurttaşlara dokunarak, gezerek anlattıklarını ve anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Erhürman, geleceği Kıbrıs Türk halkıyla birlikte inşa edeceklerini belirtti.

“Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde durabilir”

Hükümetin politikasının “Türkiye’den en iyi parayı ben alırım” üzerine kurulu olduğunu ifade eden Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde sınırlı kaynak gelmesine karşın bütçenin 50 milyon TL artı ile kapatıldığını vurguladı. O dönemde Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durabileceği mesajlarının verildiğini de anımsatan Tufan Erhürman, “Bu saatten sonra CTP gidiyor halkımıza dokunuyor ve halkımıza hiç bıkmadan usanmadan aynı mesajı aktarıyor: Vardık, varız, var olacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 03:21