Arıklı’ya ağır suçlama

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (KIB-TEK) “Bilerek ve isteyerek batırarak, özele devretmenin zeminini hazırladığını” iddia etti.

Özyiğit, yaptığı açıklamada, “Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren bu amaç için uğraş verdiğinin çok açık ve net olduğunu” öne sürerek, ancak ilgili tüm paydaşlarla birlikte buna izin vermeyeceklerini” söyledi.

Yaşanmakta olan elektrik kesintilerinin nedeninin de yatırımların zamanında yapılmamış olması kaynaklı olduğunu savunan Özyiğit, “Görev ve sorumluluğunu yapmayan Arıklı şimdi de ihalesiz alım için Bakanlar Kurulu’ndan Kanun Gücünde Kararname çıkarttı” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin her bakanlığının ayrı hükümet gibi davrandığını ileri sürerek, “Şu çok iyi bilinsin ki Kıb-Tek’i batağa sürükleyen bu tutumdan başta ilgili bakan ve başbakan olmak üzere tüm hükümet sorumludur. Zaten bu hükümet artık bitmiş durumdadır. Görevde kaldıkları her gün bu toplumun geleceğinden çalmaktadırlar” dedi.

“Enerjide özele bağımlılığı artıracak”

Özyiğit, “Arıklı’nın muhalefette olduğu dönemlerde enerji alanına yatırım yapmak isteyen kesimleri lobici ilan ederek, bakan olduktan sonra da yatırım yapmaktan ısrarla kaçınarak ve ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek, enerji alanında özele olan bağımlılığı artıracak bir anlayışta olduğunu” öne sürdü.

“Yolsuzluk söylemi…”

Özyiğit, Arıklı’nın kuruma yatırım yapmamanın yanında, sürekli Kurum’da yolsuzluk ve usulsüzlerden bahsettiğini de iddia ederek, “Bu konuda samimi olsaydı, hakkında sürekli usulsüzlük haberleri çıkan, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Kıb-Tek’te ‘yetki aşımı ve usulsüz ödeme’ tespit edilen ve hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile çalışmakta ısrar etmezdi” dedi.