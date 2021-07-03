Müstahsil makbuzu isteniyor

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 25 Mayıs -26 Haziran 2021 döneminde alımını gerçekleştirdiği ürün bedelleri ödenmeye başlanıyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; alınan toplam 15,906.42 ton zahire ürün bedeli olarak brüt 35,497,550 Türk Lirası tutarındaki ödeme işlemi dün başladı.

Açıklamada, 25 Haziran 2021 tarihinden sonra TÜK’e ürün teslim eden üreticilerin ürün verdikleri haftayı takip eden hafta içinde ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, zahire üreticilerinin verdikleri ürünlere karşılık hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmeleri için alacaklarını gösteren “Müstahsil makbuzlarının” orijinalleri ile birlikte Creditwest Bank’ın herhangi bir şubesine müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları gerektiği kaydedildi.

