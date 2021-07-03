Federal çatı mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve dernek yönetimini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, MÜSİAD yönetimini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bağların olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı ziyarete de değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet vizyonuna verdiği desteğin önemine işaret etti.

Annan Planı’ndan sonra Kıbrıs Türk halkının büyük bir haksızlıkla karşı karşıya bırakıldığını belirten Tatar, Rum tarafının referandumda hayır demesine ve 1960 Kuruluş Antlaşması’nda Türkiye veya Yunanistan’ın üye olmadığı herhangi bir topluluğa, Kıbrıs’ın üye olmasının mümkün olmayacağı maddesinin yer almasına rağmen Rumların tek taraflı AB’ye alındığını kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de değişen konjonktürle Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kaçınılmaz olduğunu, federal çatı altında bir yapının Türk-Yunan dengesi açısından mümkün olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün artık yeni vizyonunun egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliği olduğunu ve bunu tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ise, derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek Tatar’ı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği KKTC Şubesi Ofisi’nin Köşklüçiftlik’teki binasının açılış törenine davet etti.

Kaan konuşmasında, Türkiye ile Kıbrıs Türk iş dünyasını bir araya getirerek KKTC’yi uluslararası arenada yapılacak olan yatırımlarla geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tatar, Türkiye yolcusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Türkiye’ye gidiyor.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetli olarak 3-6 Temmuz tarihlerinde Elazığ, Malatya ve İstanbul’a ziyaret ve temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar bugün saat 14.00’de İstanbul’a hareket edecek, İstanbul’a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunacak, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak ve daha sonra Elazığ’a hareket edecek.

İTÜ Rektörü ile görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, İTÜ yönetimine eğitime koydukları katkı ve KKTC’ye olan bağlılıklarından dolayı teşekkürlerini sundu.