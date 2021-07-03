MÜSİAD ümit verdi

Başbakan Ersan Saner, KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve TC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İstanbul heyetini kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan MÜSİAD İstanbul Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı konuşmada, MUSİAD binasının açılışı için KKTC’ye geldiklerini belirterek, MUSİAD’ın TC’de en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, MÜSİAD hakkında bilgi verdi.

KKTC’de yatırım imkanlarını değerlendirmek ve KKTC’nin dünya ticaretinde yer alması için ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Kaan, “Ticareti büyütemezseniz dünyada söz sahibi de olamazsınız” dedi.

Başbakan Ersan Saner de, MÜSİAD’ın TC’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, KKTC’de olmalarının önemine değindi.

KKTC’nin genç bir ülke olarak 1974’ten sonra çok önemli yollar katettiğini hatırlatan Saner, “Tüm dünyada ‘Kıbrıs’ta işgal sorunu vardır’ şeklinde çok anlamsız bir ifade olsa da işgal 1963’de oldu ve halen devam etmektedir” dedi

Bu noktada MÜSİAD’ın desteğinin engelleri aşma açısından KKTC’yi çok farklı bir boyuta taşıyacağını ifade eden Saner, yatırım konusunda seçici davranarak dünyada rekabet edebilecek yatırımları ülkeye çekmeleri halinde yol kat edebileceklerini belirtti.

Koyuncu’dan Saner’e ziyaret

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, ülkede temaslar yapmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti nitelikli kabulde, Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Koyuncu ve beraberindeki heyeti Başbakanlıkta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkede eğitim ve turizm olarak iki lokomotif sektör bulunduğunu, bu nedenle hükümet olarak eğitim ve turizm sektörlerine büyük önem verdiklerine işaret etti.

Başbakan Saner, bu yıl çok farklı bir proje ortaya koyduklarına dikkati çekerek Anavatan Türkiye’nin gönderdiği aşılar ile birlikte toplumun yüzde 70’ni aşılamayı ve toplumsal bağışıklığı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.