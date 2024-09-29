Lübnan yanıyor

İsrail ordusunun, Beyrut'un Daniye ilçesine yaptığı saldırı sonucunda Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah öldüğü bildirildi. İsrail'den gelen ölüm haberi, gecikmeli de olsa Hizbullah tarafından doğrulandı. Nasrallah’ın yanı sıra Hizbullah’ın üst düzey yöneticilerinin de füze saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Füze saldırılarının devam etmesi nedeniyle Lübnan’ın alevler içerisinde kaldığı, çok sayıda can kaybının yaşandığı, yarım milyon civarında insanın evsiz kaldığı belirtildi. Ünlü yorumcular Ortadoğu’daki savaşın değişik bölgelere yayılmasından endişe ediyor.

Ortadoğu'da gerilim zirveye çıktı

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının beşinci gününde dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı.

Saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığı belirtilmişti. Dün Lübnan'a yönelik saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddia edilmiş ancak doğrulanamamıştı.

İsrail medyası, saldırılardaki ana hedefin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada ise Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurdu. Ordu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve istihbarat şefi Hasan Yasin'in de Beyrut saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah doğruladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük."

Hizbullah da ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada Nasrallah'ın ölümünü doğruladı.

Örgütten yapılan açıklamada, "Savaşa devam edeceğiz" denildi.

Hizbullah’ın istihbarat yetkilisi de öldürüldü

Ayrıca İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın istihbarat teşkilatında görevli Hasan Halil Yasin'in öldürüldüğü ifade edildi.

Hamaney güvenliğe alındı

Tahran'a bağlı iki yetkilinin Reuters'a yaptıkları açıklamaya göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı gizli bir yere nakledildi.