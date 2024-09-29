Masa yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi ve hükümet kanadının oylarıyla belirlediği net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL’lik asgari ücrete, işveren tarafı itiraz etti.

İtiraz nedeniyle gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, taraflara resmi çağrıyı yaptığını belirtti.

Gardiyanoğlu, itiraz süresinin bugün dolacağını ifade ederek, “Tarafları pazartesi günü saat 10.30’da toplantıya çağırdık” dedi.

Gelinen son aşamada tarafların hassasiyetlerini dinleyeceklerini belirten Gardiyanoğlu, ortak uzlaşı hedeflediklerini ifade etti

Bakan Gardiyanoğlu, işveren tarafının avukatları aracılığıyla asgari ücrete yansıtılan yüzde 19,19 oranındaki hayat pahalılığına karşı çıktıklarını anımsattı, asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde hayat bulması için çalıştıklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu, İtiraz Kurulu'nun yeni asgari ücreti hayat pahalılığı oranının üzerinde, altında ya da aynı şekilde kabul edebileceğini de aktardı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu geçtiğimiz hafta çarşamba günü, yeni asgari ücretin net 35 bin 180, brüt ise 40 bin 436 TL olarak uygulanmasına karar vermişti.

Emekliler zamlı maaş aldı

Bu arada emekli maaşlarının geçtiğimiz Cuma günü yüzde 19.19 oranında zamlı ödendiği bilgisi elde edildi. Kamu çalışanlarının da yarın maaş alacağı kaydedildi.

