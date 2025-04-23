Marmara Denizi ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor

Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Büyükçekmece açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.

Şiddetli deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler kaydedildi.

Bu depremlerin en şiddetlisi saat 13.02'de Büyükçekmece açıklarında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu depremin şiddetini 4,9 olarak açıkladı.

Bu depremin yanı sıra Marmara Denizi'nde meydana gelen artçı depremler şöyle:

- Saat 12.13 - 3,9

- Saat 12.49 - 6,2

- Saat 12.51 - 4,4

- Saat 13.01 - 4,8

- Saat 13.02 - 4,5

- Saat 13.02 - 4,9

- Saat 13.46 - 4,0

MARMARA 6,2'LİK DEPREMLE SARSILDI

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da şiddetli şekilde hissedildi.

Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025, 10:21