Halk korku içinde

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dün İstanbul ve civarında meydana gelen depremin gölgesinde gerçekleşti. İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında binlerce kişi evlerini terk ederek parklara ve boş alanlara akın etti. Uzmanlar, 7 veya daha yüksek seviyede deprem olasılığından söz ederken, halkı hazırlıklı olmaya çağırdı.

İstanbul’da üniversiteler dahil olmak üzere tüm okullar bugün ve yarın için tatil edildi. Bu arada İstanbul ve çevresinde yaşayan Kıbrıslı Türk öğrenciler de olası gelişmelere karşı kendi aralarında bir haberleşme hattı kurdu. WhatsApp iletişim hattı veya aramalar için açıklanan telefon numaraları şöyle: 0530 905 8964, 0548 888 2366 ve 0533 859 2893.

166 artçı sarsıntı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü. Depremin ardından 166 artçı sarsıntı meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gitti.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Panik yaşayan 236 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. Düşme, atlama, panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 163 tanesi İstanbul'da. Hepsinin durumları iyi." diye konuştu.

Yaralı vatandaşların hayati tehlikesinin olmadığı da belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025, 09:50