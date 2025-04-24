Analiz sonucu bekleniyor

Lefkoşa’da kaldıkları evlerde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Ümit Ertuğrul ile Nurullah Batıray yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 5 gün ek süre alınırken, duruşmada 36 yaşındaki Ümit Ertuğrul’un Çağlayan’daki evinde yapılan aramada buzdolabı içerisinde hintkeneviri bulunduğu açıklandı. Arabahmet bölgesinde kalan 22 yaşındaki Nurullah Batıray’ın ise uyuşturucuyu ilaç sepetine sakladığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan bölgesinde kalan zanlının aynı yerde ikametgahında yapılan aramada mutfak kısmındaki buzluğun altında yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis; ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde ise bir buçuk gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru; yine 19 Nisan tarihinde Arabahmet bölgesinde kalan Nurullah Batıray’ın ikametgahında da saat 17.00 raddelerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis; yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan ilaç sepeti içerisinde yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis; Nurullah Batıray’ın da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

