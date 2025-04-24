Aileler Adıyaman’da

Türkiye’de 6 Şubat depreminde aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası bugün başlıyor.

İlk duruşması saat 9.30'da görülecek davanın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması için aileler yeniden Adıyaman’a gitti.

Dava için Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve komite üyeleri, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar ve gazetecilerden oluşan bir heyet Adıyaman’da bulunuyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dava öncesi TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “bir kez daha Adıyaman’dayız; İsias davasında kamu görevlilerinin ifadelerindeki çelişkileri, göz göre göre söylenen yalanları ortaya koymak, gerçekleri mahkeme salonunda bir kez daha gözler önüne sermek için buradayız” dedi.

Kimler yargılanacak

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve Daimi İşçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanacak.

Tatar: Adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inancımız tamdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İsias” davasını yakından takip ettiğini ifade ederek, adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" 24 Nisan’da gerçekleşecek olan duruşmada gözümüz kulağımız Adıyaman'da olacaktır."

Öztürkler: Adaletin tecelli edeceğinden kuşkumuz yok

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu davanın adaletin tecelli etmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız ve beklentimiz, ihmali olan herkesin en ağır cezayı almasıdır. Bu noktada Türk yargısına güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Üstel: Kutsal bir mücadele

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, başlayacak olan ve kamu görevlilerinin yargılanacağı dava hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, "O günden bu yana taşıdığımız acının adı, artık sadece bir kayıp değil; aynı zamanda adalet arayışının da adıdır" diyerek, bu davanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, "Sizinle birlikte olduğumu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuz: Adalet mücadelemiz sonuna kadar sürecek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, adalet arayışlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, " En büyük tesellimiz, sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır. Bu bağlamda adalet mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecektir" dedi.

Hasipoğlu: Yakından takip edilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Adıyaman’da otel sahipleri ve müellifler aleyhine açılan ilk derece mahkemesi sürecinin halen devam ettiğine dikkat çekti.

Hasipoğlu, bu davanın istinaf sürecini de yakından takip ettiklerini belirtti.