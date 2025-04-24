Ailesi sarsıldı

Hamit ER

Minareliköy’de dün gece meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Ali Minnoş hayatını kaybetti. Kaza sürücü Fırat Atamtürk’ün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkması ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarpması sonucu gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesinde çalıştığı öğrenilen Minnoş’un zamansız vedası ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün akşam saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fırat Atamtürk (E-37) yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Sürücü bir ikametgahın bahçe duvarına çarptıktan sonra durdu. Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Atamtürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Minnoş için taziye mesajı yayımladı.

